Милевский отдыхает на Ибице

Не успела сборная Украины закончить свое выступление на Евро-2012, как игроки национальной дружины отправились в отпуск. Впрочем, это не удивительно, ведь большинство клубов уже начало свою подготовку к сезону и хотя игрокам и предоставлен дополнительный отдых, но очень небольшой.

Так, Артем Милевский еще во вторник вместе с партнерами по сборной боролся на поле «Донбасс Арены» с англичанами, а уже в среду днем улетел отдыхать на Ибицу.

Компанию Артему на гламурном курорте составили его друзья – Денис Адлейба и Маша Березина.

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