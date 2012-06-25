Абрамович пожал руку Азарову на стадионе

Олигарх и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович снова побывал на матчах Евро-2012. В этот раз он смотрел поединок сборных Италии и Англии. Как пишет сайт Главред, поединок Англия-Италия проходил в обоюдных атаках и закончился драматичной серией пенальти. В итоге, в полуфинале в Варшаве с командой Германии сыграют итальянцы.

Но вернемся на стадион «Олимпийский», который посетил Абрамович. Бизнесмен был вместе с «харьковским королем» Александром Ярославским. Зайдя на свои места, оба поздоровались со всеми присутствующими в VIP-ложе. В частности, среди гостей матча были бывший президент Леонид Кучма, спикер парламента Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации президента Сергей Левочкин. В то время «наш герой Евро-2012» Андрей Шевченко скромно наблюдал за происходящим. Стоит также отметить, что Абрамович уже не первый раз на «Олимпийском». Ранее он был замечен на стадионе «Донбасс-Арена» в Донецке, где играли сборные Англии и Украины.











Фото УНИАН