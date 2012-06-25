Новые подробности аварии с участием Анастасии Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о подробностях ДТП, в которое она вместе с танцором Ринатом Арифулиным попала по дороге на свое выступление в Гелендижик.

Напомним, BMW Волочковой столкнулся с Land Rover в Краснодарском крае. В результате столкновения Анастасия получила травму головы и принять участие в запланированном шоу не смогла.

По словам Волочковой, авария произошла в тот момент, когда они с Ринатом задремали. Проснулась Анастасия от чрезвычайно резкого торможения и первое, что она увидела это стену из металла, которой оказалась перевернутым автомобилем. Волочкова призналась, что находилась в шоковом состоянии, по ее лицу текла кровь, и в какой-то момент ей даже показалось, что она теряет зрение. Свидетели ДТП вызвали скорую, и пока медики были в дороге, пострадавшим артистам и их водителю помогали случайные свидетели произошедшего, оказавшиеся в тот момент на остановке. Однако приезд врачей стал для балерины еще одним шоком. По ее словам в «скорых» не оказалось ни пластыря, ни перекиси. Также балерина призналась в страхе перед врачами и больницами, ведь она видела много ужасов и в детских больницах, в которых бывала, и в той, где находился ее отец после инсульта, поэтому от госпитализации народная артистка наотрез отказалась.







Однако по дороге в Геленджик Волочкова почувствовала настолько сильную боль, что к помощи медиков ей все же пришлось обратиться. И не зря. Рана на лбу, полученная в результате удара об спинку переднего сидения в момент столкновения, оказалась такой глубокой, что ее пришлось зашивать. У Анастасии есть две недели до начала тура по городам Украины. Балерина уверена, что за это время ей удастся полностью восстановиться.