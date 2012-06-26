Кличко проведет воспитательную работу с Кашшаи

В студии шоу "Великий футбол" на одном из украинских каналов гостю программы Виталию Кличко презентовали билет в Венгрию для встречи с арбитром Виктором Кашшаи, не засчитавшим гол украинской сборной.

- У нас большая просьба. На восьмое июля из Киева мы забронировали электронный авиабилет Киев-Будапешт. Вы можете туда поехать? Вот фото и адрес арбитра Виктора Кашшаи. Вся Украина просит навестить его в Венгрии в ближайшее время, - обратился ведущий Александр Денисов к боксеру.

- Я проведу с ним воспитательную работу – пообещал Виталий Кличко.

- Просто крепко пожмите ему руку, - попросила ведущая Ириша Блохина.



