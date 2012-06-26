Как Брайан Остин Грин на Гаваях целовал животик Меган Фокс

25-летняя Меган Фокс и ее 38-летний муж Брайан Остин Грин невольно подтвердили информацию о беременности актрисы, отмечая вторую годовщину своей свадьбы на Гавайях.

Папарацци сфотографировали счастливую парочку и, судя по снимкам, Меган действительно беременна и уже не скрывает свой, изрядно округлившийся животик.

Официальных комментариев от пары пока не поступало, но близкий к паре, анонимный источник сообщил, что у Меган и Брайана будет девочка. "Меган и Брайан были бы рады ребенку, не зависимо от его пола, но они вдвойне счастливы, что у 10-летнего сына Брайана появится сестричка".













Фото ktona.com