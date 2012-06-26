Часы как у Ванниковой стоят $26 тыс.

Аксессуар выполнен из розового золота.
Экс-телеведущая, пресс-секретарь третьего Президента Украины Виктора Ющенко Ирина Ванникова носит дорогие часы из розового золота. Свой акссесуар она "засветила" на пресс-конференции Виктора Ющенко.
Стоимость такого изделия фирмы Omega в одном из интернет-магазинов достигает $26 тыс.. Аксессуар выполнен из розового золота, ремешок - из кожи аллигатора. Часы водостойкие. Вместе с тем, в связи с тем, что часы Ванниковой немного отличаются от оригинала Omega, можно предположить, что это всего лишь копия.
Срочно! Пресс-секретарь Ющенко попала в ДТП (ФОТО)
«Голос Президента» Ванникова рисует пчел (ФОТО)
«Голос Ющенко» скупает сумки оптом (ФОТО)
Фото like.lb.ua