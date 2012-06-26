Часы как у Ванниковой стоят $26 тыс.

Экс-телеведущая, пресс-секретарь третьего Президента Украины Виктора Ющенко Ирина Ванникова носит дорогие часы из розового золота. Свой акссесуар она "засветила" на пресс-конференции Виктора Ющенко.

Стоимость такого изделия фирмы Omega в одном из интернет-магазинов достигает $26 тыс.. Аксессуар выполнен из розового золота, ремешок - из кожи аллигатора. Часы водостойкие. Вместе с тем, в связи с тем, что часы Ванниковой немного отличаются от оригинала Omega, можно предположить, что это всего лишь копия.

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