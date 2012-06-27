Воронин с Селезневым и Алиевым ели раков в Одессе

Семьи украинских сборников Андрея Воронина, Александра Алиева и Евгения Селезнева после Евро-2012 собрались на отдых в пригороде Одессы, пишет ТСН-Особливе. Динамовец и "горняк" приехали по приглашению Воронина, который до этого залечивал раны от неудачного выступления сборной вместе с семьей. "Мы взяли раков и так вот у нас тут в беседке душевно посидели с женами, пообщались. Приятно было. Ну и конечно камбалу ели и бычки", - признался Андрей.

Воронин уже окончательно решил, что завершил со сборной и теперь планирует достроить свой дом в Одессе и поселиться в нем с семьей. Жена Андрея Юлия не скрывает радости от того, что мужа отныне будет видеть рядом чаще. Говорит и дети довольны, поскольку в последнее время с отцом общались только через Skype. "Часто было что всевозможные праздники и мой день рождения я практически всегда праздновала без Андрея, он всегда ездил со сборной и я очень часто злилась", - поделилась Юля. Теперь она обещает чаще варить Андрею украинский борщ, которого ему так нехватало во время выступления за иностранные клубы.

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