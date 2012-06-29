Пенелопа Крус гордится, что стала домохозяйкой

Актриса Пенелопа Крус не скрывает своего счастья. Мама 17-месячного сына Леонардо и жена Хавьера Бардема успела поразить Канны идеальными формами, сняться в новом фильме Вуди Аллена и дать повод для слухов о второй беременности. А пока журналисты и поклонники ждут подтверждения новости о том, что Пенелопа и Хавьер снова ждут прибавления, актриса со знанием дела размышляет о ведении домашнего хозяйства. «Я домохозяйка, и это просто прекрасно! Я умею готовить и считаю, что забота о семье – лучшее, что может быть в мире. Я очень ратую за то, чтобы каждый день моя семья ела свежеприготовленные блюда», – призналась в интервью Пенелопа Крус.

Рассказывая о том, как ей удается оставаться в хорошей форме, актриса призналась: «Я не сижу на всех этих сумасшедших диетах! Просто предпочитаю хорошую средиземноморскую кухню и сама готовлю каждый день». Удивительно, но Пенелопа Крус, которая в свои 38 лет так заботится о здоровье, совершенно не боится старения. Актриса уверяет: «Когда мне будет 80, я хочу увидеть в зеркале женщину именно этого возраста. Я принимаю себя такой, какая есть, и знаю, что каждая морщинка – это часть истории моей жизни!». Позиция Пенелопы – редкость среди звезд Голливуда. Большинство знаменитых женщин предпочитают делать пластические операции и шокировать поклонников короткими браками и громкими разводами.

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