Финал Евро-2012: в VIP-ложе собрались президенты Украины и принц Испании

Финальный матч Евро-2012 между Италией и Испанией, который проходил в Киеве на стадионе «Олимпийский», собрал более 63 тысяч болельщиков и невероятное количество VIP-гостей. В президентской ложе были президент Украины Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

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На матч также прилетели президент Польши Бронислав Коморовский, Александр Квасневский и Лех Валенса, президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и, естественно, президент УЕФА Мишель Платини и президент ФИФА Йозеф Блаттер.

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За Испанию болел принц Фелипе с супругой и премьер-министр Марио Рахой, за Италию - премьер Марио Монти и президент федерации футбола Джанкарло Абете. Украинскую делегацию представляли премьер-министр Николай Азаров, вице-премьер Борис Колесников, спикер Верховной Рады Владимир Литвин, мэры Киева, Донецка, Львова и Харькова.

























Фото УНИАН