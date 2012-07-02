Роберто Кавалли толкает сына на провокацию

Дизайнер Роберто Кавалли рассказал, что своими удачными коллекциями он обязан семье. "Мы работаем как одна команда. Я всегда прошу советов своей сестры. Я никогда не уверен в себе и в том, что я все сделал правильно. Семья делает меня сильнее. Она придает мне уверенности и решимости", - рассказал дизайнер в программе "Светская жизнь".

Также он добавил, что мечтает, чтобы его семья также занималась этим ремеслом. В дизайнерских показов он уже привлек сына и дочь. "Моя мечта сидеть на показе в первом ряду и смотреть коллекцию созданную моей семьей", - говорит Роберто.

Очевидно, мечта начала сбываться, ведь последнюю коллекцию, которую представили в Милане мужчина создал вместе с сыном, а аксессуарами для нее занималась дочь. От отца юноша критики не слышит, однако получает важные советы. "Он не столько критикует меня, сколько советует добавить больше провокации", - говорит сын Роберто Даниэль Кавалли.