Владимир Кличко построил на берегу Киевского моря бомбоубежище

На своей вилле боксер Владимир Кличко построил подземное помещение, похожее на бомбоубежище. Участок младшего из братьев Кличко, Владимира, занимает 16 гектаров побережья Киевского моря. Территория охраняется по периметру, и строящуюся виллу в стиле альпийского шале можно разглядеть только с воды или с воздуха. На берегу боксер построил развлекательный комплекс с бильярдом, недалеко от него стоит домик для прислуги.

Кличко живет в трехэтажной квартире, а на кухне «дружит» с холодильником

Но, кроме этих строений, журналисты программы "Пираньи" рассмотрели на участке Кличко странное подземное сооружение с огромными окнами. По слухам, это то ли тренажерный зал, то ли настоящее бомбоубежище! Возможно, боксер выстроил себе безопасное место на случай землетрясения или другой экстремальной ситуации? Говорят, среди состоятельных людей это сейчас модно.

Кстати, по подсчетам риэлторов, стоимость виллы Владимира Кличко вместе с землей составляет 4 млн. евро.













Фото Новый канал и boxnews.com.ua