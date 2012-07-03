Дочь Черновецкого строит хай-тек "домик" за $ 10 млн.

Дочь бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Кристина в элитном пригороде Киева сводит особняк в стиле хай-тек, который сейчас очень популярен в мире. Эксперты элитной недвижимости убеждены: таких зданий в стране еще не было. Новое жилье стоит неподалеку уже возведенных домов ее отца и брата, сообщили журналисты ТСН.Особливе.

Строители работают упорно, не обращая внимания на травмы. Раненые руки перевязывают и продолжают работать. По информации соседей, эта бригада из Закарпатья, каждый зарабатывает около 10 тыс. грн в месяц и очень боится потерять эту работу. В главном здании уже начали внутреннее убранство, снаружи дом обложен темно-серой плиткой из натурального камня. Она похожа на гранитную, квадратный метр такого стоит более 100 долларов.

"Эта плитка из натурального камня, морозостойкая, красивая, стильная. Я думаю, что она должна себя неплохо вести после попадания дождя, снега", - заявила продавец элитной недвижимости под Киевом Галина Данильчук. Женщина признается, что подобного поместья за годы работы еще не встречала. "Этот стиль - это хай-тек стиль. Скорее, его можно к американскому стилю отнести. Стоимость такого дома на рынке на сегодняшний день может быть, ну около 8-10 млн. долларов. Это один из лучших домов в Украине. Как правило, эти помещения очень светлые, большие, много воздуха, много света ", - подчеркнула Данильчук. Эксперт уверена, при таких темпах cтроительства поселиться в доме Кристина сможет уже в конце года.

И это будет третий особняк в элитном пригороде столицы, который будет принадлежать семье Черновецких. Правда, новый дом мэрской дочки по стилю отличается от жилищ ее брата и отца. В Конча-Заспе они почти соседи и имеют дорогие, но стандартные имения, которые называют европейской классикой. В доме Леонида Черновецкого когда-то хозяйство вела его жена Алина Айвазова. Теперь же в этом доме живет лишь обслуживающий персонал.

С Еленой Савчук, которая отбила Черновецкого у Айвазовой, бывший мэр живет то в Израиле, то в Грузии. А в трехкомнатную киевскую квартиру, где раньше жила Савчук, переехала теща мэра София Жукотанская. Соседи добавляют, после бракосочетания с экс-мэром Елена Савчук-Черновецкая здесь видели всего несколько раз. Раз - месяц назад, женщина приезжала сама и в широком одежде. Именно с тех пор во дворе поползли слухи, что осенью Черновецкий снова станет отцом.