Абрамович купил Новую Голландию, а Джони Депп - остров на Багамах

Миллиардеры и звезды решили оградить себя от назойливого внимания мира на частных островах.

Новая Голландия, Санкт-Петербург. Владелец: Роман Абрамович. Состояние: 13,4 млрд. долларов. Искусственный остров Новая Голландия появился между рекой Мойкой в эпоху Петра I после строительства. До 2000-х годов там размещались склады Ленинградской военно-морской базы. Осенью 2010 года компания Романа Абрамовича ООО «Новая Голландия Девелопмент» выиграл конкурс на реконструкцию острова. Она обязалась вложить в его развитие 12 млрд рублей ($365 млн по текущему курсу) до 2017 года.

Антарктида, Дубаи. Владелец: Михаэль Шумахер. Гонщик получил искусственный остров в архипелаге The World стоимостью 7 млн. долларов в подарок от наследного принца ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашида аль Мактума.

Литтл Холлс Понд Кей, Багамы. Владелец: Джонни Депп. Состояние: 200 млн. долларов. Известного актера впечатлил образ жизни людей на Багамах во время съемок фильма «Пираты Карибского моря». Вот он и решил приобрести остров – покупка обошлась ему в 3,6 млн. долларов

Блекадор Кей, Белиз. Владелец: Леонардо Ди Каприо. Состояние: 200 млн. долларов. Покупка частного острова обошлась известному голливудскому актеру в 1,75 млн. долларов. Здесь он пытается внедрить зеленые технологии, в том числе Ди Каприо установил по всему острову солнечные батареи

Острова Муша-Кей, Багамы. Владелец: Дэвид Коперфильд. Состояние: 150 млн. долларов. Остров можно арендовать за 32 250 долларов за ночь. Примечательно, что именно здесь в 2007 году отпраздновал свою свадьбу один из соучредителей Google Сергей Брин

Фото на заглавной УНИАН