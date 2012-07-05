Жены Тома Круза сами от него уходят

За свои 50 лет, у Тома Круза было не так уж и много официальных отношений, как для голливудской знаменитости. Практически со всеми своими возлюбленными том предпочитал узаконивать отношения, что в принципе, не спасало их от разрыва. давайте вспомним всех женщин, которые клялись Крузу в любви и верности до гроба.

Мими Роджерс. Она была старше Тома (тогда начинающего актера), на шесть лет. Их брак продержался с 1987 по 1990 год. На развод подала Мими.

Николь Кидман. Актеры поженились в 1991 году. В 1993 году Николь и Том удочерили девочку Изабеллу, а в 95-м - мальчика Коннора. В 2001 году пара приняла обоюдное решение расстаться.

Пенелопа Крус. Официальной супругой Тома Круза, она не была. Хотя поговаривают, что на самом деле пара узнаконила свои отношения через несколько месяцев, после встречи и сохранили свой брак в секрете. Они были вместе три года, с 2001 по 2004, после чего тихо-мирно разошлись.

Кэти Холмс.Они познакомились в 2004 году. Ему было 42, а ей - всего 26. Спустя год, Том в прямом эфире шоу Опры Уинфри признался, что без ума от новой возлюбленной. В апреле 2006 Кэти подарила Крузу долгожданную дочь, которую назвали Сури. В ноябре 2006 пара официально узаконила свои отношения. Их брак длился 6 лет. В конце июня 2012 Кэти подала на развод.

Фото VIVA, topnewmovieslist.com