Дочка Бережной пригласила на День рождения подружек

Три года назад 5 июля в 11 часов народный депутат Ирина Бережная родила девочку. Рожала политик в Украине в частной клинике ИССИДА. «Главное, у нас все нормально!», - так Бережная прокомментировала появление на свет дочки.

Потом Ирина рассказывала, что маленькая Даниэлла, именно так назвали девочку, похожа на маму и папу одинаково. «Глаза и бровки – мамины, улыбка – папина. А в целом, уверена, превзойдет и маму, и папу», - радовалась молодая мама. А вот что сто процентов у нее от папы, так это фамилия. «Унаследовала и фамилию, и отчество своего папы», - кокетливо улыбалась Бережная.

Свои первые шаги Даниэлла сделала в Италии. «Свой первый раз в жизни «заграничный вояж» Даниэлла совершила но, несмотря на это, отлично перенесла авиаперелет и вообще была умницей. Дочурка радовала всех нас каждый день: очень много плавала. Она вообще занимается плаванием с двух месяцев. Друзья даже шутя называли ее «морской царевной». В Италии дочь сделала свои первые шаги в жизни и первый поход на детскую дискотеку. И даже играла в футбол с известным футболистом Марио Балотелли», - рассказывала тогда Ирина.

Именно поэтому, во время Евро-2012 Бережная активно болела в соцсети за Италию и желала успехов Балотелли. А вместе с ней и дочка Даниэлла. Молодая мама даже выложила на Facebook фото девочки в кепке и футболке сборной Италии.

В Италии тогда произошло еще одно знаменательное событие: «Представьте себе, что на отдыхе у нее «вылезло» 8 зубов! – рассказывает Ирина Бережная. - Лето-2010 для всей нашей семьи запомнится на всю жизнь. Еще порадовало то, что у Даниэллы, как оказалось, есть задатки полиглота: она начала понимать итальянский язык и даже говорить какие-то простые слова, такие как «чао», — радовалась Ирина. На отдыхе она читала дочери «Кота в сапогах», «Семеро козлят», а для себя «Золотого теленка».

В два годика Даниэлл пошла в школу раннего развития. «Заведение находится недалеко от нашего дома, — рассказывала Ирина, — а в группе вместе с Даниэллой учатся детки моих друзей. Изучают они там логику, чтение и простую математику. Кроме того, дочь посещает занятия по музыке, моделированию и рисованию, а еще — гимнастику в школе Кати Серебрянской и плавает с тренером 4 раза в неделю». Дома мама с дочкой постоянно играют в игры, рисуют, лепят из пластилина и читают вместе: «Малышка любит кукольный театр, и мы часто устраиваем представления по мотивам известных сказок».

Полгода назад Даниэлла ездила с мамой Ириной на горнолыжный курорт. «Отдых давно закончился, остались приятные воспоминания и фотографии - моя любимая лыжница», - написала народный депутат от ПР Ирина Бережная на своей странице в соцсети Facebooк и поделилась фото с отдыха.

А сегодня Ирина Бережная через соцсеть Fаcebook поздравила дочку с Днем рождения. «Сегодня-мой самый счастливый день. Ровно 3 года назад на свет появилась моя любимая Данюсечка, мое солнышко, озарившее своим светом все вокруг. Она - мое самое правдивое зеркало и мудрейший учитель и самая близкая подруга. А еще, единственный человек в мире, кардинально изменивший меня и мою жизнь. Родная, спасибо, что ты есть! С днем рождения, любимая доченька», - со множеством смайликов написала Бережная.

VIP.glavred’у Ирина Бережная рассказала, что праздновать День рождение буду в кругу семьи. «Я приготовила ей много подарков и сюрпризов. Данюсечка счастлива и всем рассказывает, что сегодня она именинница и ей исполняется 3 годика», - радуется Ирина. Поздравить девочку придут ее подружки, которых она пригласила сама. Ирина также принимает поздравления от своих друзей и коллег, уже поздравили Ани Лорак, Нестор Шуфрич, Ирина Горина и многие другие.

«Моя беременность - было таким долгожданным событием для всей нашей семьи. Это не было внезапно, неожиданно. Это был очень запланированный шаг. Я очень ответственно подходила к беременности, очень ответственно подхожу к воспитанию своей дочери. Сейчас я действительно могу сказать, что я хорошая мама», - уверенна Ирина Бережная.

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Фото Facebook Ирины Бережной