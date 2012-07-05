Ляшко пожелал Януковичу здоровья, а Пискун не знает, что подарить

Из Администрации Президента уже поступают сведения, что в этом году гарант останется верным своим предпочтениям - празднование, вероятнее всего, состоится вновь в Крыму. Но более полной информации пресс-служба пока не предоставляет.

ТСН.ua обратился к украинским политикам с вопросом о том, как они будут поздравлять Виктора Януковича. "Что я могу подарить?" Большинство визави ТСН.ua были очень осторожными в высказываниях. Было заметно, что каждый из них считал бы за честь быть приглашенным на день рождения Президента. Но по каким-то стечениям обстоятельств или чьей-то воли господа из провластного большинства за несколько дней до даты гаранта "приобрели" для него не самый лучший подарок, проголосовав в парламенте за регламентом очень волнующий для общества закон об основах языковой политики. Есть основания надеяться, что в связи с этим "подарком" может измениться и программа празднования, потому что через "языковые инициативы" отменена итоговая пресс-конференция Президента - ему, вместо общения с журналистами, пришлось улаживать дела в парламенте.

Владимир Рыбак, заместитель председателя фракции Партии регионов рассказал: "Поздравлять будем обязательно. Сейчас решаем как". Его коллега Юрий Болдырев добавил к этому: "У нас же организованная команда, поэтому будет утвержден состав делегации, которая пойдет поздравлять Президента с днем рождения. Списки пока согласовываются". На вопрос, есть ли у него надежда попасть в список гостей, господин Юрий ответил: "Надежда есть у всех. Кто-то да и поздравит".

Регионал Юрий Полунеев тоже собирается принять участие в коллективном поздравлении. "Фракция несомненно будет поздравлять Президента. Что касается моей скромной персоны, то я, конечно, напишу поздравление с наилучшими пожеланиями. На день рождения, как говорится, надо приходить по приглашению и не перегружать человека надоедливым вниманием", - отметил он.

Экс-генпрокурор, ныне член фракции Партии регионов Святослав Пискун еще не определился, как именно будет поздравлять, но уже знает, что обязательно подарит цветы. А относительно подарка пожал плечами: "Что я могу подарить?"

Регионал Ярослав Сухой сказал, что "на день рождения к человеку идут те, кого он пригласил. Я себе не представляю: меня не пригласили, и я припрусь с наглой мордой. Я бы не хотел, чтобы ко мне на день рождение пришли где-то какие-то только потому, например, что я депутат. Ко мне на праздник приходят родные. Поэтому я на день рождения Президента не еду, но я поздравлю его обязательно телеграммой".

Парламентские оппозиционеры, в отличие от "большевиков" из коалиции, разговор празднования Президента не поддержали. Владимир Лановой сказал, что поздравлять его не собирается. А внефракционный Олег Ляшко пожелал ему здоровья. "Как христианин, конечно, я желаю ему здоровья. Здоровья и ума остановиться в тех действиях, которые делает нынешняя власть против Украины, - сказал Олег Валерьевич, а потом добавил, - а вообще считаю, что это праздник для его семьи, для его близких, для его окружения, которому он сделал комфортное существование, для его расчета, наконец, для всех, кто благодаря Януковичу живет хорошо. Но, думаю, что это совсем не праздник для миллионов людей, которые, "благодаря" этой власти живут не так, как они того хотели. Это не праздник для людей, которые разочарованы политикой Президента".

"Считаю, что поскольку Виктор Федорович достаточно набожный человек, то это повод остановиться, оглядеться вокруг себя и сделать выводы, что когда он сквозь тернии, через безотцовскую юность, другие проблемы, он пришел к президентской должности, то очевидно не для того, чтобы построить себе Межигорье. Когда он через тернии пришел к звездам, то видимо Бог давал ему совсем другую миссию - миссию служить людям, служить Украине", - детально резюмировал Ляшко.

Стоит сказать, что по закону о борьбе с коррупцией, подарок должностному лицу должен быть не дороже 480 гривен, поэтому желающим поздравить Президента придется хорошо пофантазировать, чтобы и подарок запомнился, и законодательство не нарушить. В апреле этого года в Украинском доме открылась выставка президентских подарков: их туда направили все президенты Украины, но, говорят, что больше всего их поступило от Виктора Януковича - за два года их количество превысило 200 "экземпляров". Чаще всего нынешнему главе государства дарят картины и иконы. Много также и статуэток, причем у многих из них, запечатленных в камне или бронзе, можно узнать самого Виктора Федоровича.

Так, регионал Владимир Малышев в день инаугурации вручил Януковичу статуэтку с его же изображением, когда он дает присягу на Пересопницком Евангелии. А генеральный директор Национального космического агентства подарил Гаранту на 60-летие настольный набор: на мраморной плите стоит бронзовая статуэтка Богдана Хмельницкого, в чертах которого четко познается Виктор Федорович. В музее хранятся презенты и обычных дарителей, и от руководителей и высоких должностных лиц других государств. От Дмитрия Медведева за годы его пребывания на посту президента Российской Федерации собралось немало подарков. Наиболее примечательна из них - статуэтка шахтера, изготовленная еще в 1950 году. Но кроме нее есть еще позолоченное пасхальное яйцо с изображением Божьей Матери, набор рюмок и графин с тиснением российского герба. А от губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жеральда Алкимина от президента в музей передан набор ручек с подставками. Сделаны они из разных пород деревьев, произрастающих в Бразилии. В музее есть еще и закрытый фонд, где хранятся крупногабаритные подарки. Например, картины. Там же находиться и велосипед "Украина", его Президенту подарили журналисты. Видимо, уже к концу следующей недели музейная коллекция существенно пополнится.

Напомним, в 2010 году часть дня рождения Гарант находился в Крыму, а после обеда прибыл в свою резиденцию "Залесье". Но это было связано с тем, что праздновалась нешуточная дата - 60-летний юбилей. Встретил ее тогда президент особо весело. До сих можно найти в Интернете, как Виктор Федорович танцует зажигательную "Ламбаду" с Ириной Акимовой, заместителем главы АП. В прошлом году Виктор Федорович праздновал на государственной даче № 3 рядом с Массандровским дворцом, в 3 км от Ялты. Праздник продолжался до самого утра. Центральным событием стал 17-килограммовый трехуровневый бисквитный торт с прослойками желе и птичьего молока и кремовыми фигурками. Президент под аплодисменты задул свечи, которыми был уставлен торт, а их - целых шестьдесят одна. Не обошлось тогда и без праздничной программы. Ведущими на концерте, посвященному дню рождению президента, были Ксения Собчак, Валдис Пельш и Владимир Зеленский, а пели для именинника и гостей Таисия Повалий, Потап и Настя Каменских, Александр Серов. Рассказывают, что российский певец Юрий Антонов трижды "на бис" исполнил песню "Мечты сбываются".