Оксана Марченко примерила свадебное платье

Недавно телеведущей Оксане Марченко представилась еще одна возможность покрасоваться в нарядах - она снялась в фотосессии для журнала «Флер d'Оранж».

Честно говоря, платья, сами по себе, на любителя, пишет Дуся. Заинтриговало то, что Оксана примерила целых два белых (чем не свадебные?) платья.

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Фото: fleurdorange.com.ua