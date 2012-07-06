Бондаренко первый раз поцеловалась в 19 лет, а Сухой получил пощечину

Именно англичане решили, что поцелуй, как одно из проявлений любви, стоит того, чтобы имеет отдельный праздник. В Украине оно пока не очень популярно, но и День влюбленных (14 февраля) не сразу был воспринят в нашей стране. Украинские политики и звезды рассказали ТСН.ua, нужно ли Украине такой праздник, как День поцелуев, как они будут отмечать этот день, кого целовать, а также поделились собственными, очень личными, воспоминаниями о первом поцелуе.

Народный депутат от Партии регионов Ярослав Сухой считает, что такой праздник, как День поцелуев, нужно Украине.

"Чем больше праздников в нашей стране, тем легче и веселее нам жить. Вспомните, как все смеялись, когда только начинали в нашей стране практику празднование Дня Святого Валентина. И ничего, сейчас этот праздник воспринимается, ценится, все обмениваются приветствиями и валентинками", - отметил регионал. Сухой рассказал, что с тоской и грустью в сердце вспоминает о том, как мало в своей жизни целовал мамины руки. "Различные интрижки, девушки и женщины - это не считается, это не поцелуи. А вот мамины руки целовал я мало. Матери уже нет в живых. И эта беда, печаль останутся со мной навсегда", - отметил он, призвав всех ежедневно целовать мамины руки.

Первый поцелуй Ярослава Сухого научил его осторожнее относиться к этому интимному делу.

"Это было в восьмом классе во время школьного вечера, как сейчас это называется," танцев-зажиманцив ". Тогда я впервые поцеловал одноклассницу, и ... впервые получил пощечину. С тех пор я отношусь к поцелуям значительно осторожнее", - рассказал Сухой.

Необходимость такого праздника, как День поцелуев, для украинцев подчеркнул писатель, бютовец Владимир Яворивский.

При этом он упомянул, что его юность пришлась на те времена, когда людям "пытались втолковать, что единственные праздники, которые действительно следует отмечать и чтить - 7 ноября и 1 мая", а Рождество и Пасху можно праздновать тихо, чтобы никто не знал . "Если мы хотим что-то в своей жизни изменить (хотя с нынешней властью все просто возвращается к приснопамятной" советщины "), следует возвращать праздники. Уже вернулось празднования Рождества, Пасхи, Дня независимости и т.п. Это хорошо, но это официоз. Каждая нация должна иметь праздники, которые будут на уровне самой души (например, День влюбленных, вместо 8 марта - День матери и сестры) ", - считает депутат. По его мнению, поцелуй очень важен: "Такой праздник не означает, что украинцы должны целоваться только в этот день, а все остальное - держать рот запертыми на замок, молчать и целоваться только глазами. Поцелуй - это ключ к любви, к следующим отношениям, близости. Пусть себе будет и такой праздник у нас ".

"Для влюбленных, для молодежи, даже для школьников хорошо иметь такой день, когда можно поцеловать свою одноклассницу, с которой боялся бы подойти в " не поцелуйный "день. Поэтому я поддерживаю эту идею и хочу, чтобы был такой праздник. Это не

должен быть официоз или выходной день, который нужно потратить на то, чтобы только с утра до вечера целоваться. Такой праздник - признак душевности, демократичности ", - отметил Яворивский.

Депутат поделился воспоминаниями о своей первой любви: "У меня была первая любовь, но не было первого поцелуя. Это было в седьмом классе. Была такая Галя Шийко, к сожалению, уже покойная. Я был очень в нее влюблен, но до поцелуев просто

не доходило. Мы были очень бестолковые и испуганные ". А настоящий поцелуй Владимира Яворивского был в студенческие годы. "Это была филолог Нина Чайка. Это были настоящие сознательные поцелуи. Позже она стала моей женой, но очень тяжело болела и рано умерла. Но у меня прекрасная память о ней и наша совместная жизнь. Поэтому первый исторический поцелуй был с ней", - добавил он. Относительно празднования Дня поцелуев Яворивский отметил, что поцелует жену, дочь и 10-месячную внучку. "Но это не значит, что я весь день буду ходить и всех целовать", - уточнил он.

По мнению депутата от Партии регионов Елены Бондаренко, День поцелуев является замечательным праздником, особенно нужным тем, кто в повседневных заботах забывает о существовании таких прекрасных вещей, забывают поцеловать жену или мужа, который идет на работу.

Свой первый поцелуй Бондаренко считает "большим событием".

"В этом плане я была довольно зрелым человеком. Это большое событие у меня состоялся в 19 лет. Это был мой однокурсник, который долго и трепетно ​​ко мне ухаживал. И через несколько месяцев ухаживаний, когда он провожал меня домой, мы поцеловались с ним на мосту через реку Кальмиус, которая делит Донецк на правый и левый берег ", - поделилась воспоминаниями депутат.

В этом году Елена Бондаренко отмечать этот день традиционно.

"Нужно целовать и дарить свое тепло и положительные чувства тому человеку, которого ты уважаешь, любишь. Буду целовать близких людей: мужа, детей, родителей. Ведь поцелуи бывают разные - поцелуи любви, уважения, признания".