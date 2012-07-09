Довгий задаривает тещу Горину брендовыми сумками

Народный депутат от Партии регионов Ирина Горина в программе "Светская жизнь" рассказала ведущей Кате Осадчей о маленьком сыне Егоре, о будущих внуках и подарках от зятя, экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого.

В августе 2010 года Ирина Горина родила мальчика. «Регионалка» подчеркнула, что не против родить еще и иметь 5-х внуков. «Знаете, я совершенно по-другому сейчас отношусь к маленьким детям. Вот если бы могла, я бы еще родила ребенка. Если у меня появятся внуки, я буду очень рада, если их будет больше. 5 внуков - я буду рада», - признается молодая мама. В Раду политик не рискнула принести маленького сына. «Я знаю, что в европейских парламентах такое практикуется, что детей носят с собой. И мы даже шутили, у нас было много молодых мам, предлагали Литвину, чтобы он нам сделал какую-то комнату. Но все это осталось лишь в разговорах. Я не вижу в этом вообще никаких проблем, потому что мне повезло, и я забеременела в 43 года, я рискнула и очень счастлива. Я просто выбегала очень коротко, потому что я 10 месяцев кормила грудью, я бегала туда-сюда. Есть максимально сколько могла, столько кормила» ", - рассказала Горина.

Рассказала Ирина Горина и о зяте Олесе Довгом, который задаривает тещу брендовыми сумками. Кстати, на момент интервью Осадчей, в руках у Гориной была сумка Dior. «Это подарки, это подарки, у меня, в основном все аксессуары - я сама не покупаю, мне дарят, на дне рождения, на какие праздники. Вот вчера, например, был день поцелуя, и мне подарили очень симпатичную вещицу, и многим другим дамам, я знаю, депутатам тоже такие аксессуары дарят, это они не сами покупают», - уверяет депутат. Анна день рождения. От Довгого Горина получила в подарок «две сумки Ferragamo и еще какую-то ... и Gucci», - вспоминает женщина.





Расставила Горина точки над «i» и в отношениях ее дочери Кате и Олеся. «Дети встречались два года. И когда Олесь познакомился с Катей, я была в оппозиции. И я была в очень тяжелом состоянии, потому что власть, которая тогда была, преследовала меня и членов моей семьи уголовно. И на мою семью были открыты уголовные дела. Лесь тогда представлял власть. И у них тогда появилось любви, появились очень серьезные отношения, они очень умело их скрывали, и поэтому это абсолютная чепуха - разговоры о том, что он женился по расчету», -рассказала Ирина Горина.

