Милевский знает трещинки телеведущей Валерии Крук

Если дым - верный признак огня, то слухи - хороший повод тем, о ком их распространяют, соответствовать народной молве. И оставаться на пике народного внимания. Телеведущая М1, экс-Кульбаба Валерия Крук в выходные повеселилась от души. О чем говорит фотография, выложенная на ее страничке в Facebook и подписанная «It's the best photo ever... Не могу не добавить)))».

Кульбаба променяла Щербаня на Милевского?!

Милевский отдохнул с Кульбабой на Лазурном берегу (ФОТО)

Парковочные фишки в качестве головного убора тут же вызвали волну обсуждений среди знакомых телеведущей. Их с подругой сравнивали и с героями «Незнайки», и с ученицами Хогвартса. Но фишка не в фишках... В общую копилку лайков под фото свои золотые пять копеек вставил и футболист Артем Милевский: «Огогоооооооооооо, вот же эта знаменитая ножка правая, согнутая и ручка вместе с ней….. опять хорошо погуляли без сына…. Выходите на связь давайте!!!!! )))));)».

Откуда, спрашивается, такая интимная осведомленность о моторике ведущей? Этим двоим таблоиды неоднократно приписывали романтические отношения. И, судя по всему не зря. Ну, как говорится, совет да любовь! Пусть и без обязательств...