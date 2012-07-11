Тимощук отдыхает от Евро-2012 на Мальдивах

Полузащитник сборной Украины и мюнхенской «Баварии» Анатолий Тимощук после завершения Евро-2012 проводит отпуск на Мальдивах с супругой и дочерью.

Так, на своей странице в Facebook футболист написал: «Миа (дочь. - ред.) - это мой лучший тренер, она помогает всегда быть в форме».

Причем свое сообщение игрок сборной Украины подписывает сразу на трех языках - сначала на украинском, затем на английском, после чего - на русском.

На Мальдивах Тимощук также не забывает тренироваться, плавает с маской и катается на велосипеда.

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Фото Facebook Анатолия Тимощука