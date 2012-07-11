Милевский на Ибице разрывает ночные клубы

Форвард киевского "Динамо" Артем Милевский выложил фотоотчет своего небольшого, но яркой отпустуска после Евро-2012. Динамовец с компанией тусил в ночных клубах на Ибице, "подогревая" веселое настроение шампанским.

Напомним, что Артем вместе со своим другом Денисом Адлейба полетел в Испанию на следующий день после проигрыша сборной Украины англичанам в групповом этапе Евро-2012.

Милевский отдохнул с Кульбабой на Лазурном берегу (ФОТО)

Милевский ездит на тусовки на Ferrari

Милевский отдыхает на Ибице





























Фото Facebook Артема Милевского