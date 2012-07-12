Геращенко и Ванникова спасались от жары в музее

Несмотря на жару, которая стоит сейчас в Киеве, светские тусовки продолжаются. Недавно журнал Forbes представил "Коллекционный номер" издания, посвященный "самой динамичной отрасли украинско экономики" - современному искусству.

Коктейль, гостями которого стали художники, галеристы и коллекционеры, а среди них бывший "голос" Виктора Ющенко, народный депутат Ирина Геращенко и нынешний - Ирина Ванникова, президент Украинского Медиа Холдинга Борис Ложкин, художники Анатолий Криволап и Александр Ройтбурд, галерист Павел Гудимов с супругой, соучредитель UFW Александр Соколовский, состоялся в Музее современного искусства.





















Фото JetSetter.ua

