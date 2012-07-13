Мирошниченко похудел на 27 кг, а Лукьянов ходит в самый дорогой спортзал

13 июля 2012, 13:09

Самые спортивные украинские политики

В украинском политическом бомонде немало людей, которые следят за своей фигурой и которым есть чем похвастаться. Многие народные депутаты уже давно осознали, что не дорогие «котлы» украшают человека, а бицепсы, трицепсы и здоровый цвет лица. И теперь не жалеют времени и средств на тренировки и спортивное питание.

ТСН.ua решил отметить самых спортивных политиков Украины, которые в случае своего появления на пляже могут продемонстрировать, что спорт очень даже полезен.

Впрочем, наиболее разительные перемены в последнее время произошли с регионалом Юрием Мирошниченко. И тут, надо признать, обошлось без спорта. Юрий Романович так резко и сильно похудел, что в кулуарах Рады даже пошли разговоры, что он якобы болен. Хотим всех успокоить. С Мирошниченко все в порядке. Человек просто решил улучшить свою физическую форму. Правда, довольно радикальным методом. «Во время поста он 40 дней голодал и сбросил 27 килограмм, - рассказывает ТСН.ua помощница депутата, - это был кошмар! Он при этом еще ходил на работу и пил одну минеральную воду. Мы это видели. Вообще за него очень переживали».

Фото Facebook Юрия Мирошниченко  

Конечно, самый спортивный политик Украины - это Виталий Кличко. Многократный чемпион Европы среди профессионалов, интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO и WBC. Здесь, как говорится, без комментариев ...

Президент Украины Виктор Янукович тоже очень даже спортсмен - играет в теннис и плавает. Также в прошлом году украинцы  могли убедиться, что президент, ко всему прочему, еще может лихо скакать по пенькам. Правда, когда Виктор Федорович все это успевает - не понятно. Сам рассказывает, что работает 24 часа в сутки и «не имеет времени для удовольствий».

Просто не может без спорта вице-премьер Украины Сергей Тигипко. Как известно, в доме политика оборудован целый спортзал. Недавно, заехав по делам в Николаев, политик тут же пошел в тренажерный зал, о чем забыл написать на собственной странице в Facebook:  «Ceйчac в Hикoлaeвe. Toлькo зaвepшил cвoю eжeднeвнyю yтpeннюю чacoвyю тpeниpoвкy». За отличную физическую форму Сергея Леонидовича уже давно окрестили мачо украинской политики.

Фото Facebook Сергея Тигипко 

Под мачо в свое время «косил» и Леонид Черновецкий. В 2009 году мэр всех киевлян взялся доказывать свое физическое и психическое здоровье на стадионе "Динамо". Он пробежал 400 м и подтянулся 16 раз на турнике. После этого в сопровождении журналистов направился к бассейну, разделся до плавок и бодро проплыл 50 м. Выбравшись из бассейна после заплыва, он продемонстрировал свою мускулатуру и прямо в плавках провел пресс-конференцию. Кстати, хорошо, что это были плавки. На Крещение он как-то позировал в белых трусах.

«Сейчас среди политиков модно демонстрировать свою религиозность, все ходят купаться на Крещение. Поэтому если хочешь иметь голоса женщин и девушек, то нужно продемонстрировать свои особенности не только политика, но и мачо, - рассуждает в разговоре с ТСН.ua политолог Дмитрий Выдрин. Однако ему не очень нравится политические обнажения.

 Усиленно занимается спортом и лидер оппозиции Арсений Яценюк. По информации ТСН.ua, Арсений Петрович ходит в спортклуб "Аквариум". «Если бы не занятия спортом, он, наверное, не смог бы выдерживать такие загрузки. Иногда в поездке он по 10 часов встречается с людьми»", - рассказывает его пресс-секретарь.

Фото Fаcebook Арсения Яценюка 

Считается, что клуб «5 элемент»- это любимое место депутатов. Но корреспонденту ТСН.ua удалось найти только одного парламентария, который посещает этот фитнес-центр. Им оказался бютовец Сергей Мищенко. Как оказалось, и в него есть своя история похудения. «Когда я работал в прокуратуре, я был как хомяк. А собой занялся только тогда, когда припекло, когда попал в больницу. С тех пор сбросил 50 кг», - говорит Мищенко.

 А вот регионал Владислав Лукьянов всегда был в хорошей спортивной форме. Сейчас примерно четыре раза в неделю ходит в фитнес центр «Софиевский». Любимый снаряд - турникет.

- Со мной ходит туда Андрей Портнов, - признался он корреспонденту ТСН.

- Так вы его, наверное, там и завербовали?

- Нет (смеется) Там только спорт.

Фото ТСН 

Надо сказать, фитнес центр «Софийский» - одно из самых гламурных и дорогих спортивных учреждений Киева. Годовой абонемент стоит практически 40 тысяч гривен. Так что не каждый народный избранник может позволить себе такое удовольствие. Например, профессиональный спортсмен Эльбрус Тадеев ходит заниматься в Институт физкультуры и спорта. Причем почти каждый день. Мол, организм требует . «Там хороший тренажерный зал с высокими потолками. Есть маленький бассейн. Туда еще ходят Раввиля Сафиуллин и Сергей Бубка. Очень свободное и демократичное место. Я его даже среди депутатов пропагандировал. Но у нас нет ресторана, только вода и соки», - говорит депутат.

А вот Михаил Чечетов вообще-то на спорт не расходуется. Делает зарядку и ходит в быстром темпе по парку. Дешево и эффективно. « Я встаю в 5.30, делаю зарядку и в быстром темпе за полчаса прохожу три километра. Потом душ, кофе и в 7:00 я еду на работу». А там у Михаила Васильевича уже иная нагрузка - целый день нужно рукой махать. «Я в свое время занимался тяжелой атлетикой, такое штангу поднимал, что меня это не утомляет», - поделился секретом своей выносливости Чечетов. Так что теперь всем понятно, почему Михаил Васильевич стал координатором парламентского большинства. Все дело в серьезной физической подготовке.

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