Тигипко, Кивалов, Кулиняк, Жванецкий на Одесском Кинофестивале

В Одессе состоялось открытие третьего Международного кинофестиваля, пишет LikeLb. Предрассудки даты, тридцатиградусная жара и палящее солнце не помешали гостям в вечерних туалетах проследовать по красной дорожке в Оперный театр. Одесситы прильнули к ограждению с фотоаппаратами и блокнотами для автографов: таких звезд увидишь не каждый день.



Ровно в 18:30 на площади появились президент кинофестиваля Виктория Тигипко и вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко. Виктория была одета в белое платье с открытой спиной от украинского дизайнера Ирины Каравай. Ее супруг – в строгом темном костюме с бабочкой.



Известные и неизвестные персонажи проходили перед камерами фотографов. Помимо четы Тигипко именитыми гостями ОМКФ стали дочь Чарли Чаплина Джеральдин Чаплин и живая легенда европейского кино Клаудиа Кардинале.

В шикарных интерьерах одесского Оперного можно было встретить британского режиссера Питера Гринуэя, художника и автора официального постера ОМКФ-2012 Александра Ройтбурда, скульптора и автора "Золотого Дюка" Михаила Реву, творческую группу конкурсного фильма "Голливудский мусор" – актера Майкла Медсена и режиссера Фила Волькена.

Не обошлось и без представителей власти: министр культуры Украины Михаил Кулиняк, губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук, мэр Алексей Костусев, народный депутат Сергей Кивалов с супругой Натальей.

Когда все ярусы зала была плотно заняты и свободных мест почти не осталось, началась церемония открытия. Ее вели актриса Нонна Гришаева и лицо социального ток-шоу телеканала "Украина" Алексей Суханов.

Президент ОМКФ Виктория Тигипко поприветствовала публику и отметила, что третий фестиваль – это своего рода юбилей.

"Мы очень быстро выросли из пеленок и стали самым крупным зрительским фестивалем в Украине и третьим в Восточной Европе. Для нас это очень почетно", – произнесла со сцены Виктория.

Громкими аплодисментами приветствовали Михаила Жванецкого. Он прочитал новый монолог о чувстве благодарности: его восприняли "на ура". Вышедшей после него на сцену министр культуры Михаил Кулиняк бурных эмоций зала не вызвал. Вот если бы он прихватил с собой скрипку…

После гостям ОМКФ было представлено международное жюри: их всех вызвали на сцену. Сетовать мог разве что Андрей Халпахчи, чью фамилию Нонна Гришаева переделала на свой манер. Ощущение праздника своим выступлением поддержали гости из Великобритании – группа "Oi Va Voi".

А самым значимым событием вечера стало вручение первого "Золотого Дюка" Третьего одесского международного кинофестиваля. Губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук отметил за вклад в киноискусство женщину-легенду, любимицу Лукинно Висконти и Федерико Феллини – Клаудию Кардинале.



"Я очень счастлива, что нахожусь сегодня здесь", - произнесла растроганная звезда.

Держа в руках награду, актриса несколько раз подчеркнула, что она очень тяжелая и даже дала ее приподнять переводчице. В конце концов, статуэтка вновь перешла в руки губернатору. Вероятно ее изготовили все же для сильных мужских рук. Неся в руках "Дюка" губернатор сопроводил актрису на ее место в зале.

Стоит отметить, что в сопровождение выступающих внес свою лепту и Георгий Делиев. Сидя прямо у ступенек на сцену, он, галантно подавая руку, страховал от падения и Викторию Тигипко, и Клаудию Кардинале.

Последним аккордом в церемонии открытия стала песня про кабаре. Ведущая Нонна Гришаева сказала своему напарнику: "Что-то так петь хочется…" и - запела.

После церемонии гостям показали фильм-открытие "Реальность" и - они плавно перешли на вечеринку во двор Оперного дворца. Некоторые даже не дождались окончания фильма, отдав предпочтение общению на свежем воздухе. Тем более, что фуршет разбавили ритмы "Oi Va Voi" . Под их заводную музыку зажигала и Клаудиа Кардинале. Годы ей явно не помеха.

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