Аде Роговцевой исполнилось 75 лет

16 июля 2012, 14:00

Актриса не любит бриллианты и передаривает подарки

 

Сегодня одной из самых известных украинских актрис Аде Роговцевой, которой еще в молодости покорилась Москва, исполняется 75 лет. Однако накануне в ее семье случилась трагедия (умер сын Константин). Тем не менее, ранее в она выразила свое отношение к юбилею и к подаркам, пишет «Донбасс».

«Я подарков вообще никогда не жду. Хотя им очень радуюсь, и радуюсь этой минуте: приятно тому, кто мне дарит, приятно мне… Я сразу прикидываю, кому что передарить. Всем ведь что-то надо, - делится актриса. - Но сама я очень люблю духи. Нас с Кость Петровичем (Степанков, муж Роговцевой, умер в 2004 году. -Прим авт.) Господь наградил одной общей чертой: мы очень легко все отдавали, у нас в доме ничего не держалось. Надо? На! Новый год всегда праздновали не столько в театре, сколько у нас дома. В этом и есть мое главное счастье - что мне ничего не жаль и ничего не надо. Наверное, я научилась быть такой в процессе жизни. Наша семья никогда не была богатой. К тому же трудностей всегда хватало: мама была парализована, и в 49 лет ее не стало. Отец был без ноги, один брат сидел в тюрьме, а другой был немножко неполноценным. Кость Петрович пережил открытый туберкулез, и я была вместе с ним. К тому же - пусть простит меня мой муж - он пил, и иногда - тяжело. Словом, так получалось, что всегда на моем иждивении пять-шесть человек. Я их кормлю, одеваю, плачу за их квартиры, лекарства. Говорю это не для того, чтобы рассказать, какая я хорошенькая. Я бы хотела быть плохенькой, но так складывается. В общем, денег мне всегда не хватало. Не просто на картошку или кусок хлеба, а на особую роскошь. Вот сейчас деньги - это совершенный пустяк. Ну не хватает на что-то, ну и что?.. Мне главное, чтобы у внуков Дашки и Алешки был компьютер, у дочки Кати - ноутбук и видеокамера. Важно их обеспечить. К тому же бриллианты сейчас не в моде. Тем более, сын сказал, что мне они не идут, и я ему поверила. В бедной стране быть богатым просто неприлично», - считает Роговцева. 



Несмотря на все сложности, Ада Николаевна всегда улыбается, выглядит энергичной, позитивной. Хотя и признается, что оставаться такой ей все сложнее: «У меня самые большие морщины - вокруг рта, потому что раньше он у меня все время был в растяжку: я улыбалась и засыпая, и просыпаясь. Но потом пришло время, когда я перестала улыбаться так часто, и все чаще мне нужно искать выход из положения. Потому что никому не интересен угрюмый человек. Хотя поводов для огорчения хватает: мои роли - это любовь, страсть, но возраст уже лишает меня их. Бывает, что начинаю очень тосковать. Могу дойти до депрессивного состояния, потом вырваться в деревню на два дня. Я человек интеллигентный - мне так хочется думать (с улыбкой уточняет актриса), поэтому у меня нет гламурных дворцов и всего прочего. У меня обыкновенный домик и маленький камин. Но когда греешься у живого огня, слышишь, как ветер воет над твоим двором, и когда из своего колодца вытягиваешь ведро воды... Ты оживаешь, и приходят в голову какие-то добрые мысли, которые позволили мне ожить после смерти мужа, а умирал он тяжко, мы прошли с ним все круги ада. Я даже стала чувствовать свою вину, что так легко выскочила из этой беды. Почему я продолжаю жить, радоваться, улыбаться, что-то делать? И на третий день после похорон я уже играла в Москве «Париж спросонья». Хорошо это или плохо? Думаю, ему бы понравилось». 

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