Яценюк носит часы всего за 2,5 тысячи гривен

До недавнего времени лидер партии "Фронт перемен" Арсений Яценюк, в отличие от многих своих коллег-политиков, носил совсем недорогие часы. Напомним, что в 2009 году перед выборами Яценюк внезапно сменил дорогие часы Breguet, за 12 тысяч долларов, на дешевые Casio всего за 600 гривен. Тогда он говорил, что "носить дорогие, ему стыдно". Теперь же политик нашел золотую середину и носит часы средней ценовой категории. Запечатлеть их на руке политика удалось фото-корреспонденту Gazeta.ua во время совместной пресс-конференции руководителя штаба объединенной оппозиции Александра Турчинова и Арсения Яценюка.

В интернете подобный аксессуар швейцарской фирмы Grovana стоит чуть более 2,5 тысячи гривен. Часы имеют водонепроницаемое сапфировое стекло и выполнены из нержавеющей стали.

За прошлый год, согласно декларации, Арсений Яценюк заработал 819 тысяч гривен, из которых 205 тысяч - заработная плата, еще 400 тысяч - дивиденды и проценты.

фото: Газета по-украински