Вакарчук возглавит Министерство культуры

Учитывая, что министерство культуры и туризма по квоте отойдет "Нашей Украине - Народной самообороне" руководство блока уже начало обсуждать возможных претендентов. Напомним, что в последнее время участились скандалы, связанные с культурной отраслью. Среди них чрезвычайное происшествие с разрушением ворот в Киево-Печерской Лавре, скандалы вокруг Церкви Спаса на Бересте, громогласные столичные скандалы с выселением галлеристов на Андреевском спуске и так далее. В связи с этим возникает логичный вопрос относительно того, кто же возглавит Министерство культуры и туризма в новом "демократическом" правительстве. Из достоверных источников блока "Наша Украина - Народная самооборона" стало известно о внутрипартийном обсуждении, по крайней мере, трех небезынтересных кандидатур. Первая - это бывший пресс-секретарь президента Украины, а ныне руководитель "УНИАН" Ирина Геращенко. Затем следует поп-идол девочек тинэйджеров и близкий друг Вячеслава Кириленко Славко Вакарчук. Замыкает тройку режиссер со львовской пропиской и по слухам близкий к замглавы Секретариата президента Ивану Васюннику режиссер Василий Вовкун. Таким образом, исходя из вышеперечисленных фигур, журналисты предполагают, что новому правительству и премьеру будет явно не скучно выполнять предвыборные обещания.