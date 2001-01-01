Кинах впервые стал дедушкой

Старшая дочь Кинаха, 28-летняя Наталья Ковалко, родила девочку. Как рассказал Анатолий Кириллович, он узнал об этой новости в прямом эфире передачи «Свобода Савика Шустера», и сразу же покинул студию, чтобы отправиться в роддом. «У нас была целая неделя счастливая. За 7 дней до того, как Наталья родила девочку, она защитила диссертацию, и стала кандидатом юридических наук», – хвастался новоиспеченный дедушка. Внучка Кинаха родилась с весом 3.570 кг, и ростом 53 см. Девочку назвали Евгенией, в честь Евгении Александровны, матери Марины Кинах, жены политика. «Я сразу же приехал к дочери, и спустя полчаса после рождения Женечки уже даже подержал ее на руках, а она мне улыбалась», – Анатолий Кириллович не скрывал радости. Наталья до ухода в декрет работала юристом в аппарате Верховной рады. Ее муж Александр Ковалко до недавнего времени был зампредом «Нефтегаза», сейчас работает юристом. Он – сын депутата 3-го созыва Михаила Ковалко, передает «Сегодня». К слову, совсем скоро Анатолий Кириллович ожидает еще одного пополнения в семье – беременна также и средняя дочь политика, 24-летняя Зоя Кинах. Говорить о ее беременности Анатолий Кириллович не хочет, сказал, что боится сглазить. «Но весна у меня будет очень жаркой и интересной», – добавил политик. Зоя вышла замуж в конце 2006 года за бизнесмена Максима Кузьменко, владельца чулочной фабрики в Житомире. До декрета она работала переводчицей в посольстве Италии в Украине, а прошлым летом открыла выставку своих фотографий. Наталья и Зоя – приемные дочери нардепа. Политик удочерил девушек, когда женился на их матери Марине Чаусовой, которая была у Кинаха пресс-секретарем. Есть у супружеской пары Кинахов и родная дочь, 8-летняя Софийка (ее так назвали в честь матери Анатолия Кирилловича).