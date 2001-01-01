Наоми Кэмпбелл собирается замуж за бразильского миллиардера

Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл помолвлена с бразильским миллиардером Маркусом Элиасом. В настоящее время Кэмпбелл носит на безымянном пальце левой руки кольцо с огромным бриллиантом. По версии таблоидов, Элиас подарил Наоми это кольцо в знак своей любви и готовности жениться на ней. Наоми и Маркус впервые встретились несколько недель назад на вечеринке Vogue в Сан-Паулу. С тех пор они стали очень близки и все время проводят вместе. «Маркус и я счастливы вместе. Надеюсь, в этом году я стану мамой бразильского малыша», - заявила Наоми Кэмпбелл на очередной частной вечеринке. Впрочем, супермодель отказывается комментировать в СМИ свою связь с миллиардером.