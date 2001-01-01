Ющенко и Тимошенко устроили переписку на сайте

Президент и премьер-министр Украины выбрали современный, быстрый и удобный способ обмена сообщаниями. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует немедленного продолжения газовых переговоров с Россией. На официальном сайте главы государства размещен следующий текст. “Уважаемая Юлия Владимировна! Развитие ситуации, связанной с поставками газа в Украину, обязывает меня в очередной раз обратить Ваше внимание на недостаточные и неадекватные действия правительства по реализации договоренностей, достигнутых между Президентами Украины и Российской Федерации 12 февраля этого года в Москве, содержание которых доведено правительству соответствующими директивами”. Ющенко пишет, что “на сегодняшний день российская сторона существенно ограничила поступление газа в Украину. Нет никаких договоренностей относительно обеспечения баланса газа на 2008 год и соответствующей договорной базы. Уровень расчетов за газ находится на критически низкой отметке. Вместе с тем ОАО «Газпром» не рассчитывается за услуги по транзиту российского газа в Европу”. “Требую срочно предоставить НАК «Нафтогаз Украины» директивы, содержание которых должно отвечать положениям утвержденных Президентом Украины директив с учетом результатов последних переговоров”, - так завершает Ющенко письмо Тимошенко. Ну что же, теперь, вместе с президентом, ждем ответа от Юлии Владимировны.