Луценко дело шьют

Дело Юрия Луценко по инциденту с Леонидом Черновецким переквалифицировано из нанесения легких телесных повреждений на должностное преступление. Об этом заявил сам Юрий Луценко после допроса в Генпрокуратуре в понедельник. "Меня спрашивали, почему я летал в отпуск вместе со своей семьей на самолете в Крым и назад. Также они переквалифицировали дело по Черновецкому из нанесения легких телесных повреждений, что в соответствии с украинским законодательством не тянет на уголовную ответственность, на должностное преступление", - сказал он. "Это что-то новое. С таким же успехом можно было переквалифицировать издевательство над животными", - добавил Юрий Луценко.