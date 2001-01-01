Яценюка обозвали блестящим дилетантом

Арсений Яценюк – блистательный, талантливый дилетант. Об этом сегодня в интервью УНИАН заявил экс-министр экономики, глава Комитета налоговой и таможенной политики Сергей Терехин. «Он чудесный собеседник поговорить на тему «обо всем», но неглубоко», - отметил Сергей Терехин. В частности, глава Комитета налоговой и таможенной политики опроверг заявление Арсения Яценюка, что Пенсионный фонд – банкрот, потому что, по его словам, публичное учреждение банкротом быть не может априори. «У нас дефицит Пенсионного фонда возник в 2004 году… и с того времени никогда не заканчивался. Он есть всегда, но это не значит, что Пенсионный фонд банкрот, потому, что источником покрытия дефицита Пенсионного фонда есть бюджет, плательщики налогов», – резюмировал господин Терехин.