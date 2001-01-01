Ландик-младший обвиняет Ефремова в своих бедах

В Ленинском районном суде Луганска продолжилось слушание уголовного дела, возбужденного в отношении депутата Луганского горсовета Романа Ландика, который обвиняется в избиении Марии Коршуновой. Об этом пишет "Коммерсант Украина". Ландик все обвинения отрицает, а уголовное дело считает результатом политических интриг, к которым причастен глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов. Истинной причиной возбуждения уголовного дела Роман Ландик назвал "политические интриги", к которым имеет отношение глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов. "Все прекрасно знают, кто это сделал, это знает вся страна... Мы знаем Ефремова, его работу до этого. Это хорошо, что я жив, а не там, где Кушнарев (народный депутат Евгений Кушнарев умер 17 января 2007 года от пулевого ранения, полученного на охоте). И хорошо, что могу говорить, ведь из-за него (Евгения Кушнарева) карьера Ефремова пошла вверх",— пояснил Роман Ландик. Вчера Ефремов был недоступен для комментариев. Однако в его защиту выступил отец Романа Ландика народный депутат Владимир Ландик (Партия регионов). Он заявил, что обвинения его сына в адрес Александра Ефремова — результат озлобления и "ненужного чтения разных версий об истоках конфликта": "Меньше бы в тюрьме давали читать — было бы лучше. В Романе говорит обида, злость. Он думает, что ему свои, луганчане, не помогают, а я знаю, что очень ему помогают и заботятся о его судьбе"