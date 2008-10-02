Донецкий мэр пригласил Светлейшего Князя

Правнук российского императора Александра II и княжны Екатерины Долгоруковой приедет в Донецк. По приглашению Донецкого городского головы Лукьянченко с 3 по 7 октября состоится визит в Донецк Светлейшего Князя Георгия Юрьевского (Рrinse Hans-GeorgYourievsky, Schweiz). Светлейший князь Георгий Юрьевский является правнуком российского императора Александра II и княжны Екатерины Долгоруковой. Второй супругой императора Александра II (1818-1881), трагически погибшего от рук террориста-народовольца, была дочь князя Михаила Михайловича Долгорукова, чей род идет по прямой линии от Рюрика, Владимира Святого и великомученика Михаила, князя черниговского. Князь Георгий Юрьевский ныне проживает в Швейцарии. Он популяризирует историю своих предков за рубежом — организовывает в европейских странах выставки антикварных произведений искусства из фамильной коллекции царской семьи, принимает участие в различных благотворительных акциях. Светлейший Князь Юрьевский — один из спонсоров Благотворительного фонда имени Пушкина — российско-американского проекта, ставящего своей целью поддержку русской литературы и культуры, создание новых культурных связей между Россией, Европой и США. Вместе с Князем в Донецк прибывает потомок князей Долгоруких, Анджей Витольд Словицки, известный кинокритик и кинодеятель. Именитые гости примут участие в презентации киноромана «Анастасия» (авторы – словацкий тележурналист Ян Бирчак и донецкая журналистка Наталья Бирчакова), которая состоится 4 октября, сообщает сайт городского головы. Кинороман посвящен загадочной судьбе царевны Анастасии, якобы спасенной во время расстрела царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. В центре повествования - молодая царевна и ее таинственный спаситель. Действие происходит в Петербурге, в Сибири, в среде русской эмиграции в Париже. Среди действующих лиц как исторические персонажи (император Николай II и члены царской семьи, вдовствующая императрица Мария Федоровна, Ленин, Свердлов, Дзержинский, Юровский), так и вымышленные герои.