Король Швеции полетал на украинском тренажере

Король Швеции Карл XVI Густав в ходе посещения Авиационного научно-технического комплекса (АНТК) им. Антонова (Киев) в рамках своего визита в Украину выполнил тренировочный полет на испытательно-пилотажном стенде многоцелевого Ан-74. Его Величество также осмотрел украинско-российский региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148 и проявил особый интерес к высоким технологиям, разрабатываемым и применяемым в авиапромышленности Украины. По словам генерального конструктора АНТК им. Антонова Дмитрия Кивы, гости уделили большое внимание возможным направлениям взаимодействия предприятий Швеции и Украины. «Мы начинаем сотрудничать с рядом шведских фирм по разным программам, причем в развитии этого партнерства заинтересованы обе стороны. Установив на самолетах «Антонов» компоненты шведского производства, мы сможем выйти со своей продукцией на новые рынки, в том числе Европы и Азии», - сказал он. Король Швеции Карл XVI Густав находится с официальным визитом в Украине с 30 сентября по 3 октября.