Меркель с Медведевым пели хором

Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что время для предоставления Грузии и Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО еще не наступило. Такое мнение она высказала на совместной пресс-конференции с президентом РФ Дмитрием Медведевым в Петербурге. По вопросу членства Грузии и Украины в НАТО в принципе позиция Германии осталась прежней: они могут, если хотят, стать членами этой организации. А.Меркель напомнила, что в декабре 2008 г. этот вопрос будет рассматриваться на конференции министров иностранных дел стран-членов НАТО. В настоящее время сотрудничество с Грузией и Украиной осуществляется в рамках программы «Партнерство ради мира», которая является одним из шагов к предоставлению ПДЧ.