Путин принял Тимошенко на своей даче

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко называет Москву стратегическим партнером Киева. "Хочу сказать, что для Украины Россия - стратегический партнер", - сказала Тимошенко на переговорах с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, которые проходят в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Она сообщила, что Россия является главным торговым партнером Украины. Путин в свою очередь отметил, что Украина вступила в ВТО и теперь на российском рынке окажется много украинского товара. "Этот объем для нас составляет 5 миллиардов долларов", - передаёт РИА Новости слова российского премьера. По его словам, его встреча с украинской коллегой проходит в непростой ситуации, "продиктованной внутренней ситуацией на Украине". Путин отметил, что на многих договоренностях ставится "знак вопроса". "Но мы исходим из того, что жизненно важные вопросы не будут пересмотрены. Это важно не только для граждан Украины, но и России", - сказал Путин. "Я думаю, у нас хватит мудрости и ответственности перед нашими народами", - заявила со своей стороны Тимошенко.