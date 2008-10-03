Партийцы втихаря хвалят Чорновила

Народный депутат Тарас Чорновил вышел из Партии регионов, потому что его заел стыд. Об этом он рассказал в маленьком интервью «Коммерсанту-Украина». – Стыдно принимать участие во всем происходящем. Работать кнопкодавом, утверждать решения, которые нельзя принимать. – Так почему не договорились ПР и БЮТ? – Это вопрос не ко мне, а к Сергею Левочкину. С мнением рядовых членов в партии не считаются с 2006 года. – Вы беседовали с Виктором Януковичем, перед тем как подать заявление о выходе из партии? – Нет. Во-первых, нужно неделю ждать, чтобы к нему попасть, а во-вторых, я не вижу смысла. Я не верю во все эти заявления, что мы победим на досрочных выборах, тем более после того, как сторонники ПР в нас разочаровались. – Как члены ПР отнеслись к вашему решению о выходе из партии? – Не хочу называть фамилии, но многие подходят, жмут руку и говорят, что я молодец и мудро поступил.