Кильчицкая возвращается!

Пребывающая в декретном отпуске заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна Кильчицкая планирует приступить к работе в горадминистрации 6-10 октября. Об этом она сказала журналистам перед началом круглого стола по поводу защиты бездомных животных. «Планирую выйти (на работу) на следующей неделе», - сказала Кильчицкая. По ее словам, она очень рада вернуться к работе поскорее, несмотря на то, что официально ее декретный отпуск заканчивается 3 ноября. Также она подчеркнула, что сегодняшнее ее участие в круглом столе нельзя считать официальным возвращением на работу. Кроме того, Кильчицкая сказала, что в связи с ее работой у ее детей будет 4 няни - две у старшей дочери Моники и две - у новорожденного сына Марка. Как сообщалось, в июне Кильчицкая написала заявление об увольнении с должности зампреда по собственному желанию. Мэр Киева Леонид Черновецкий объяснял увольнение Кильчицкой с должности зампреда Киевгорадминистрации давлением на нее со стороны Министерства внутренних дел. Черновецкий заявил, что если Кильчицкая захочет вернуться на работу в мэрию, то может претендовать даже на должность первого зампреда. 26 сентября Кильчицкая выразила намерение вернуться на работу в горадминистрацию.