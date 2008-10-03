Янукович поздравил коллег с днем рождения

Лидер Партии регионов Виктор Янукович тепло и сердечно поздравил народных депутатов, членов фракции Партии регионов в Верховной Раде Владимира Рыбака, Геннадия Васильева, Михаила Чечетова с днем рождения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Партии регионов. Янукович отметил огромную роль этих политических и общественных деятелей в становлении и развитии партии, отстаивании ее программных принципов, тот заслуженный высокий авторитет, которым они пользуются не только среди партийцев, но даже и среди оппонентов. «Уверен, что ваши опыт и профессионализм, принципиальность и убежденность, умение убеждать людей всегда будут помогать партии в решении тех задач, которые стоят перед нами», – говорится в приветствии лидера Партии регионов. Янукович пожелал именинникам крепкого здоровья, добра и счастья, успехов в их деятельности на благо родной Украины.