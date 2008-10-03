Тимошенко отвалила денег УТ-1

Кабинет министров Украины выделил Госкомтелерадио 9352 тыс. грн для проведения Национальной телекомпанией неотложных мер по освещению общественно важных событий и их трансляции. Это определено правительственным распоряжением от 17 сентября №1286, сообщает "Интерфакс-Украина". Министерству финансов поручено осуществить отмеченные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета. Госкомтелерадио должен подать до конца 2008 года отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.