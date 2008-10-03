Самолет Мао Цзэдуна выставлен на продажу

Самолет первого лидера КНР Мао Цзэдуна, около десяти лет простоявший в качестве экспоната у торгового центра в городе Чжухай на юге страны, выставлен на продажу. Самолет Trident британского производства вышел из эксплуатации в 1986 году, а в 1999 году был продан владельцам торгового центра, рядом с которым он был выставлен на всеобщее обозрение. «Мы решили продать самолет, чтобы освободить место под парковку, поскольку у нас не хватает парковочных мест», - пояснил генеральный директор Ridong Group Ван Чжилэй. О стоимости исторического самолета и других подробностях продажи он не сообщил. Второй Trident из трех самолетов, приобретенных Пекином в 1969 году, принадлежал маршалу Линь Бяо - тогдашнему министру обороны КНР и предположительному преемнику Мао Цзэдуна, погибшему при крушении этого самолета в Монголии в 1971 году, когда он после неудавшегося военного переворота направлялся в Советский Союз.