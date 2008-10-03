Путина накололи! (ФОТО)

20-летний cтудент Политехнического университета Нижнего Новгорода Алексей Баринов, из громадного уважения и любви к премьер-министру России Владимиру Владимировичу Путину, решил "наколоть" его портрет на своей ноге. В течение четырех часов парень терпел боль, пока в тату салоне на его ноге «рисовали» экс-президента России. Портрет с автографом ВВП Алексей нашел на одном из патриотических интернет-сайтов. В тату-салоне запросили за работу четыре тысячи рублей. Как вспоминает нижегородский фанат Путина, "очень больно было, когда «рисовали» рот, нос и уши Владимира Владимировича". Друзья предлагают парню наколоть на другой ляжке изображение Дмитрия Медведева, а впоследствии и других президентов, которые будут править Россией.