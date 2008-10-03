Томенко изнасиловали сознание

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко направил открытое письмо к владельцам и руководителям телеканалов «1+1» и «Интер» по поводу большого общественного резонанса, который вызывает засилие жестокости и насилия в национальном телепространстве. Об этом сообщили в пресс-службе Томенко. «Дело в том, что именно эти телеканалы, к сожалению, согласно анализу содержания информационных программ, стали несомненными лидерами наполнения выпусков новостей сюжетами негативного содержания. Кроме того, заседание «круглого стола» 2 октября, где обсуждался вопрос поиска механизмов сбалансирования позитивной и негативной информации при соблюдении принципов свободы слова и независимости масс-медиа, приглашенные руководители этих телеканалов проигнорировали», - отмечает Томенко.