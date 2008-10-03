Леди Ю. не знает, кто оплатил поездку к Путину

Премьер Юлия Тимошенко не знает, кто организовал и оплатил чартерный рейс, которым она в четверг осуществила поездку в Москву. "Учитывая обстоятельства вчерашнего дня, я не знаю, откуда этот самолет, кто за него платил. У меня была одна мысль – найти любой самолет и срочно, не сорвав переговоры в России, вылететь на эти переговоры", - сказала Тимошенко. При этом она пообещала уточнить эту информацию и дала поручение пресс-службе сообщить, "кто оказался тем спасателем, который дал самолет, чтобы можно было поехать в Москву". Вместе с тем премьер заявила, что не делает "трагедии" из инцидента, который произошел в четверг в аэропорту "Борисполь". "В принципе, для того, чтобы подписать соглашение с премьером России такого качества, как я подписала, я готова и на рейсовом самолете лететь, но чтобы за 3-4 часа предупредили, чтобы я билеты успела купить", - сказала она. "Не вопрос, какими самолетами и как (летать). Просто по-человечески надо друг к другу относиться", - добавила Тимошенко. Вместе с тем комиссия Минтранса по выяснению обстоятельств инцидента с самолетом президента установила, что на момент аварийной посадки он находился в пригодном состоянии.