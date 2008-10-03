Качиньский приглашает президентов на бал!

Президент Польши Лех Качиньский с большим размахом организует бал президентов - специальные приглашения были высланы главам 55 государств. «Около 20 глав государств уже подтвердили нам, что прибудут на торжества в Варшаву», - сообщил глава канцелярии президента Польши Петр Ковнацкий. Бал состоится 11 ноября по случаю 90-й годовщины восстановления независимости Польши. Среди приглашенных - президент РФ Дмитрий Медведев, президент США Джордж Буш и президент Грузии Михаил Саакашвили. Торжества начнутся у могилы Неизвестного солдата в Варшаве, затем гостей ждут на ланч в Королевском замке. Вечером 11 ноября пройдет собственно бал президентов в Большом театре.