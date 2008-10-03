Луценко больше любит собак

Министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что кинологическая служба милиции чрезвычайно важна при раскрытии преступлений «по горячим следам». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. По словам министра, милиция намерена возобновить всю кинологическую службу милиции. «Мы говорим о выделении средств на централизованное питание, говорим о закупке новых животных. Поэтому, фактически речь идет о возобновлении службы, которая является чрезвычайно важной», - цитирует пресс-служба министра. Он подчеркнул, что в общем на протяжении 2006-2008 годов на реконструкцию кинологического центра было потрачено 3,5 млн. гривен.