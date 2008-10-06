Папа Римский открыл «Библейский марафон»

В воскресенье, 5 октября, Папа Римский Бенедикт XVI открыл «Библейский марафон», в котором примут участие около 1200 чтецов. В воскресенье из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра понтифик прочитал на иврите первые стихи Книги Бытия. «Библейский марафон», который продлится в общей сложности около 140 часов, организован итальянской телерадиокомпанией RAI по случаю открытия Ассамблеи Синода католических епископов, посвященной Священному Писанию. Чтецы, специально отобранные из более, чем 150 тысяч кандидатов, будут непрерывно читать Библию в базилике Святого Иерусалимского Креста в Риме. Ожидается, что чтение Священного Писания закончит около полудня 11 октября государственный секретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне - второй человек в католической иерархии после Папы Римского. Среди чтецов Библии - 40 участников Ассамблеи Синода епископов, 30 представителей протестантских церквей и общин, 16 иудеев и шесть мусульман. Будут широко представлены монашеские ордена и конгрегации, а также различные движения - католическая акция, фоколяры, неокатехуменат и другие. Священное Писание будут читать также три бывших президента Италии - Франческо Коссига, Оскар Луиджи Скальфаро и Карло Адзелио Чампи, а также сенатор Джулио Андреотти. В акции примут участие великий магистр Мальтийского ордена Мэттью Фестинг, министры правительства Италии, руководители области Лацио, мэр Рима Джанни Алеманно, известные режиссеры, журналисты и общественные деятели. Стихи из Библии будут произносить также трое слепых, а один фрагмент из Писания будет показан на языке глухонемых. Также среди участников «Библейского марафона» - хор цыган и четверо заключенных.