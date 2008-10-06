Ющенко улетел

Президент Украины Виктор Ющенко отбыл с рабочим визитом в Великобританию. В составе делегации вместе с В. Ющенко находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева, заместитель главы Секретариата Президента Андрей Гончарук, временно выполняющий обязанности первого заместителя министра обороны Валерий Иващенко и другие должностные лица. Согласно программе визита, В. Ющенко примет участие в рабочем ланче с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом Мировом. После этого Президент Украины проведет встречу с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном, а также с государственным секретарем по иностранным делам Девидом Милибендом. Кроме этого, В. Ющенко встретится с лидером Консервативной партии Великобритании Девидом Камероном. В этот же день Президент Украины вернется в Киев.